Santander Bank
Santander Bank Cientista de Dados Salários em Greater Boston Area

O pacote de remuneração in Greater Boston Area mediano de Cientista de Dados na Santander Bank totaliza $124K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Santander Bank.

Total por ano
$124K
Nível
Associate
Salário base
$107K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$17K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Santander Bank?

$160K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Santander Bank in Greater Boston Area é uma remuneração total anual de $155,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Santander Bank para a função de Cientista de Dados in Greater Boston Area é $137,000.

Outros Recursos