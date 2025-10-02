Diretório de Empresas
Santander Bank
Santander Bank Cientista de Dados Salários em Brazil

O pacote de remuneração in Brazil mediano de Cientista de Dados na Santander Bank totaliza R$203K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Santander Bank. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$203K
Nível
Mid
Salário base
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bônus
R$81.3K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Santander Bank?

R$880K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

Outros Recursos