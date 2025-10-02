Diretório de Empresas
Sanofi
Sanofi Cientista de Dados Salários em United States

O pacote de remuneração in United States mediano de Cientista de Dados na Sanofi totaliza $115K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sanofi. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
Total por ano
$115K
Nível
L2
Salário base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Sanofi?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Sanofi in United States sits at a yearly total compensation of $238,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sanofi for the Cientista de Dados role in United States is $194,000.

