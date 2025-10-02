Diretório de Empresas
Sanofi
Sanofi Cientista de Dados Salários em Greater Toronto Area

O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano de Cientista de Dados na Sanofi totaliza CA$108K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sanofi. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
Total por ano
CA$108K
Nível
L2-1
Salário base
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$10.1K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Sanofi?

CA$225K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Sanofi in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$132,169. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sanofi for the Cientista de Dados role in Greater Toronto Area is CA$108,282.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Sanofi

