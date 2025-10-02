Diretório de Empresas
Sanofi
Sanofi Cientista de Dados Salários em Greater Paris Area

O pacote de remuneração in Greater Paris Area mediano de Cientista de Dados na Sanofi totaliza €94.7K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sanofi. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
Sanofi
Data Scientist
Paris, IL, France
Total por ano
€94.7K
Nível
L31
Salário base
€94.7K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Sanofi?

€142K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Sanofi in Greater Paris Area é uma remuneração total anual de €109,078. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Sanofi para a função de Cientista de Dados in Greater Paris Area é €94,027.

