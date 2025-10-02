A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru na Sandvine varia de ₹1.29M por year para Software Engineer I a ₹2.03M por year para Senior Software Engineer I. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹1.65M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sandvine. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
