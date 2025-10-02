Diretório de Empresas
S&P Global
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

  • New York City Area

S&P Global Gerente de Engenharia de Software Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Gerente de Engenharia de Software na S&P Global totaliza $305K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
S&P Global
Senior Director Site Reliability
New York, NY
Total por ano
$305K
Nível
L14
Salário base
$200K
Stock (/yr)
$5K
Bônus
$100K
Anos na empresa
10 Anos
Anos de exp
15 Anos
Quais são os níveis de carreira na S&P Global?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (16.50% semestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Gerente de Engenharia de Software ב-S&P Global in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $465,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-S&P Global עבור תפקיד Gerente de Engenharia de Software in New York City Area הוא $255,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para S&P Global

Empresas Relacionadas

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos