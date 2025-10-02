O pacote de remuneração in India mediano de Gerente de Engenharia de Software na S&P Global totaliza ₹6.7M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire no 1st-ANO (16.50% semestral)
33% adquire no 2nd-ANO (16.50% semestral)
33% adquire no 3rd-ANO (16.50% semestral)