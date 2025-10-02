S&P Global Engenheiro de Software Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na S&P Global varia de $125K por year para L8 a $284K por year para L13. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $138K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L8 Software Developer I ( Nível Iniciante ) $125K $117K $1.4K $6.9K L9 Software Developer II $104K $95.5K $286 $8.6K L10 Software Developer II $125K $115K $0 $9.4K L11 Lead Software Developer $163K $146K $0 $16.9K Ver 3 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 33 % ANO 1 33 % ANO 2 33 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33 % adquire no 1st - ANO ( 16.50 % semestral )

33 % adquire no 2nd - ANO ( 16.50 % semestral )

33 % adquire no 3rd - ANO ( 16.50 % semestral )

Qual é o cronograma de aquisição na S&P Global ?

