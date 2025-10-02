Diretório de Empresas
S&P Global
S&P Global Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater London Area na S&P Global totaliza £59.5K por year para L9. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano por year totaliza £63K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L8
Software Developer I(Nível Iniciante)
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
Software Developer II
£59.5K
£54.1K
£0
£5.5K
L10
Software Developer II
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
Lead Software Developer
£ --
£ --
£ --
£ --
£121K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (16.50% semestral)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at S&P Global in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £126,642. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Engenheiro de Software role in Greater London Area is £58,089.

