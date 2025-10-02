Diretório de Empresas
S&P Global
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Delhi Area

S&P Global Engenheiro de Software Salários em Greater Delhi Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Delhi Area na S&P Global varia de ₹1.28M por year para L8 a ₹2.2M por year para L9. O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano por year totaliza ₹2.03M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L8
Software Developer I(Nível Iniciante)
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
Software Developer II
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
Software Developer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Software Developer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 3 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

₹13.95M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹2.61M+ (às vezes ₹26.15M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (16.50% semestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Perguntas Frequentes

Самый высокий пакет вознаграждения для Engenheiro de Software в S&P Global in Greater Delhi Area составляет ₹2,987,026 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в S&P Global для позиции Engenheiro de Software in Greater Delhi Area составляет ₹1,829,715.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para S&P Global

Empresas Relacionadas

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos