A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Delhi Area na S&P Global varia de ₹1.28M por year para L8 a ₹2.2M por year para L9. O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano por year totaliza ₹2.03M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L8
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire no 1st-ANO (16.50% semestral)
33% adquire no 2nd-ANO (16.50% semestral)
33% adquire no 3rd-ANO (16.50% semestral)
