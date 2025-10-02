Diretório de Empresas
S&P Global
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • New York City Area

S&P Global Cientista de Dados Salários em New York City Area

A remuneração de Cientista de Dados in New York City Area na S&P Global totaliza $142K por year para L9. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $165K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L8
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
L9
Data Scientist II
$142K
$125K
$0
$16.8K
L10
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
L11
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (16.50% semestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na S&P Global in New York City Area é uma remuneração total anual de $208,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na S&P Global para a função de Cientista de Dados in New York City Area é $165,000.

Outros Recursos