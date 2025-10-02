Diretório de Empresas
S&P Global
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

  • India

S&P Global Analista de Dados Salários em India

O pacote de remuneração in India mediano de Analista de Dados na S&P Global totaliza ₹1.05M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da S&P Global. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Total por ano
₹1.05M
Nível
8
Salário base
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹49.8K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na S&P Global?

₹13.94M

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (16.50% semestral)



Perguntas Frequentes

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dados a S&P Global in India és una compensació total anual de ₹2,180,633. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a S&P Global per al rol de Analista de Dados in India és ₹1,046,029.

