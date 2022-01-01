Diretório de Empresas
S&P Global
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

S&P Global Salários

O salário da S&P Global varia de $4,029 em remuneração total por ano para Operações de Marketing na faixa mais baixa a $335,168 para Desenvolvimento Corporativo na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da S&P Global. Última atualização: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Gerente de Produto
Median $89.4K
Gerente de Engenharia de Software
Median $290K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Analista de Dados
Median $12K
Cientista de Dados
Median $160K
Analista de Negócios
Median $170K
Arquiteto de Soluções
Median $205K

Data Architect

Contador
$111K
Operações de Negócio
$124K
Desenvolvimento Corporativo
$335K
Sucesso do Cliente
$89.6K
Gerente de Ciência de Dados
$53.8K
Analista Financeiro
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Consultor de Gestão
$90.8K
Marketing
$89.6K
Operações de Marketing
$4K
Designer de Produto
$104K
Gerente de Programa
$52.8K
Gerente de Projeto
$55K
Vendas
$270K
Engenheiro de Vendas
$109K
Gerente de Programa Técnico
$155K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na S&P Global, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (16.50% semestral)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (16.50% semestral)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na S&P Global é Desenvolvimento Corporativo at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $335,168. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na S&P Global é $89,550.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para S&P Global

Empresas Relacionadas

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos