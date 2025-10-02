A remuneração de Engenheiro de Software in Albuquerque-Santa Fe Area na Sandia National Labs varia de $121K por year para Member of Technical Staff a $169K por year para Principal Member of Technical Staff. O pacote de remuneração in Albuquerque-Santa Fe Area mediano por year totaliza $125K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Sandia National Labs. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosEnviar Novo Título