Samolet Gerente de Produto Salários em Moscow Metro Area

O pacote de remuneração in Moscow Metro Area mediano de Gerente de Produto na Samolet totaliza RUB 3.77M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Samolet. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Samolet
Product Manager
Moscow, MC, Russia
Total por ano
RUB 3.77M
Nível
L4
Salário base
RUB 3.77M
Stock (/yr)
RUB 0
Bônus
RUB 0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Samolet?

RUB 13.36M

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Samolet in Moscow Metro Area é uma remuneração total anual de RUB 6,331,116. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Samolet para a função de Gerente de Produto in Moscow Metro Area é RUB 3,948,592.

Outros Recursos