Salsify
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Portugal

Salsify Engenheiro de Software Salários em Portugal

A remuneração de Engenheiro de Software in Portugal na Salsify totaliza €54.9K por year para Software Engineer 2. O pacote de remuneração in Portugal mediano por year totaliza €52.6K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Salsify. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer 1
(Nível Iniciante)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer 2
€54.9K
€54.9K
€0
€0
Senior Software Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Salsify, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Salsify in Portugal é uma remuneração total anual de €99,392. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Salsify para a função de Engenheiro de Software in Portugal é €52,562.

Outros Recursos