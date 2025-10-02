Diretório de Empresas
SalesLoft
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

  Guadalajara Metropolitan Area

SalesLoft Engenheiro de Software Salários em Guadalajara Metropolitan Area

O pacote de remuneração in Guadalajara Metropolitan Area mediano de Engenheiro de Software na SalesLoft totaliza MX$1.14M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da SalesLoft. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Total por ano
MX$1.14M
Nível
L3
Salário base
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Bônus
MX$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na SalesLoft?

MX$3.09M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de MX$580K+ (às vezes MX$5.8M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na SalesLoft in Guadalajara Metropolitan Area é uma remuneração total anual de MXMX$30,587,631. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na SalesLoft para a função de Engenheiro de Software in Guadalajara Metropolitan Area é MXMX$22,005,978.

Outros Recursos