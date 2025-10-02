Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Greater Montreal mediano de Engenheiro de Software na Salesfloor totaliza CA$122K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Salesfloor. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total por ano
CA$122K
Nível
-
Salário base
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Salesfloor?

CA$225K

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Salesfloor in Greater Montreal é uma remuneração total anual de CA$134,485. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Salesfloor para a função de Engenheiro de Software in Greater Montreal é CA$121,892.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Salesfloor

