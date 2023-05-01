Safe Security Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Safe Security varia de $59,467 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $172,354 para um Engenheiro de Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Safe Security. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $59.5K
Cientista de Dados
$164K
Gerente de Produto
$71.9K

Engenheiro de Vendas
$172K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Safe Security é Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $172,354. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Safe Security é $118,021.

