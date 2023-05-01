Safe Security Salários

A faixa salarial da Safe Security varia de $59,467 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $172,354 para um Engenheiro de Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Safe Security . Última atualização: 8/15/2025