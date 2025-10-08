Diretório de Empresas
Rover.com
  Salários
  Engenheiro de Software

  Engenheiro de Software Full-Stack

  United States

Rover.com Engenheiro de Software Full-Stack Salários em United States

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software Full-Stack na Rover.com totaliza $229K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Rover.com. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Total por ano
$229K
Nível
L3
Salário base
$229K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
7 Anos
Anos de exp
20 Anos
Quais são os níveis de carreira na Rover.com?

$160K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na Rover.com in United States é uma remuneração total anual de $337,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Rover.com para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in United States é $150,000.

