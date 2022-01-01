Roper Technologies Salários

Diretório de Empresas
O salário da Roper Technologies varia de $2,902 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $149,250 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Roper Technologies. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Analista de Negócios
$63.3K
Atendimento ao Cliente
$2.9K
Cientista de Dados
$124K

Designer de Produto
$80.4K
Engenheiro de Software
$122K
Arquiteto de Soluções
$149K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Roper Technologies é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $149,250. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Roper Technologies é $101,400.

Outros Recursos