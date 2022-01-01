Roper Technologies Salários

O salário da Roper Technologies varia de $2,902 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $149,250 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Roper Technologies . Última atualização: 9/18/2025