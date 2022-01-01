Diretório de Empresas
Root Insurance
Root Insurance Salários

O salário da Root Insurance varia de $76,500 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $270,970 para Recursos Humanos na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Root Insurance. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $120K
Gerente de Produto
Median $145K
Engenheiro de Software
Median $161K

Gerente de Engenharia de Software
Median $230K
Analista de Dados
$76.5K
Designer Gráfico
$95.2K
Recursos Humanos
$271K
Marketing
$159K
Engenheiro Mecânico
$86.7K
Designer de Produto
$133K
Recrutador
$86.7K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Root Insurance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Root Insurance é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $270,970. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Root Insurance é $133,280.

Outros Recursos