Roofstock Salários

O salário da Roofstock varia de $89,550 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $276,375 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Roofstock . Última atualização: 9/18/2025