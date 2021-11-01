Roofstock Salários

Diretório de Empresas
O salário da Roofstock varia de $89,550 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $276,375 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Roofstock. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Gerente de Produto
Median $187K
Cientista de Dados
$164K
Consultor de Gestão
$172K

Designer de Produto
$195K
Engenheiro de Software
$89.6K
Gerente de Engenharia de Software
$276K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Roofstock é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $276,375. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Roofstock é $179,428.

Outros Recursos