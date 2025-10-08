A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in India na Rocket Software totaliza ₹1.74M por year para Software Engineer II. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.49M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Rocket Software. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
