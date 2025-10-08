Diretório de Empresas
Rocket Software
A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in India na Rocket Software totaliza ₹1.74M por year para Software Engineer II. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.49M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Rocket Software.

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Software Engineer I
(Nível Iniciante)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 1 Mais Níveis
Quais são os níveis de carreira na Rocket Software?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na Rocket Software in India é uma remuneração total anual de ₹2,388,599. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Rocket Software para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in India é ₹1,494,370.

