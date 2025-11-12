Diretório de Empresas
Rocket Companies
Rocket Companies UX Designer Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de UX Designer na Rocket Companies totaliza $107K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Rocket Companies. Última atualização: 11/12/2025

Pacote Mediano
company icon
Rocket Companies
Experience Designer
Detroit, MI
Total por ano
$107K
Nível
Mid
Salário base
$97.5K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$9K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Rocket Companies?
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para UX Designer na Rocket Companies in United States é uma remuneração total anual de $170,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Rocket Companies para a função de UX Designer in United States é $106,500.

