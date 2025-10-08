A remuneração de Recrutador Técnico in United States na Roblox varia de $213K por year para IC4 a $262K por year para M1. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $195K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Roblox. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$213K
$180K
$33.3K
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
45%
ANO 1
35%
ANO 2
20%
ANO 3
Na Roblox, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
45% adquire no 1st-ANO (11.25% trimestral)
35% adquire no 2nd-ANO (8.75% trimestral)
20% adquire no 3rd-ANO (5.00% trimestral)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
