Robinhood
Robinhood Engenheiro de Software de Segurança Salários

A remuneração de Engenheiro de Software de Segurança in United States na Robinhood totaliza $531K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $520K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Robinhood. Última atualização: 10/8/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
IC3(Nível Iniciante)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
IC5
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
IC6
$531K
$240K
$273K
$17.7K
$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

100%

ANO 1

Tipo de Ação
RSU

Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire no 1st-ANO (25.00% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software de Segurança na Robinhood in United States é uma remuneração total anual de $665,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Robinhood para a função de Engenheiro de Software de Segurança in United States é $533,000.

