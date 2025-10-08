A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Robinhood varia de $198K por year para L1 a $903K por year para L6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $381K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Robinhood. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
L1
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
100%
ANO 1
Na Robinhood, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:
100% adquire no 1st-ANO (25.00% trimestral)