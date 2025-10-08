Diretório de Empresas
Robin Healthcare
Robin Healthcare Engenheiro de Software Full-Stack Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software Full-Stack na Robin Healthcare totaliza $175K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Robin Healthcare. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Robin Healthcare
Senior Software Engineer
San Diego, CA
Total por ano
$175K
Nível
Senior
Salário base
$175K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Robin Healthcare?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na Robin Healthcare in United States é uma remuneração total anual de $250,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Robin Healthcare para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in United States é $175,000.

