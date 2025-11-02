Diretório de Empresas
Robert Walters
Robert Walters Recrutador Salários

O pacote de remuneração in Taiwan mediano de Recrutador na Robert Walters totaliza NT$999K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Robert Walters. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Total por ano
NT$999K
Nível
-
Salário base
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Bônus
NT$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
7 Anos
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na Robert Walters in Taiwan é uma remuneração total anual de NT$2,376,598. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Robert Walters para a função de Recrutador in Taiwan é NT$795,703.

Outros Recursos