A remuneração de Manufacturing Engineer in Greater Los Angeles Area na Rivian varia de $108K por year a $272K. O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $170K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Rivian. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$186K
$145K
$38.3K
$3.3K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
50%
ANO 1
50%
ANO 2
Na Rivian, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:
50% adquire no 1st-ANO (12.50% trimestral)
50% adquire no 2nd-ANO (12.50% trimestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
