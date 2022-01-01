Diretório de Empresas
Ritual
Ritual Salários

A faixa salarial da Ritual varia de $96,768 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $243,040 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ritual. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Assistente Administrativo
$112K
Marketing
$102K
Operações de Marketing
$131K

Designer de Produto
$99.5K
Gerente de Produto
$241K
Engenheiro de Software
$96.8K
Gerente de Engenharia de Software
$243K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Ritual é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $243,040. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ritual é $112,200.

