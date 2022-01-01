Ritual Salários

A faixa salarial da Ritual varia de $96,768 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $243,040 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ritual . Última atualização: 8/21/2025