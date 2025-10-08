Diretório de Empresas
Riskified
Riskified Engenheiro de Software Backend Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Engenheiro de Software Backend na Riskified totaliza ₪457K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Riskified. Última atualização: 10/8/2025

Pacote Mediano
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por ano
₪457K
Nível
Software Developer II
Salário base
₪418K
Stock (/yr)
₪39.8K
Bônus
₪0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Riskified?

₪566K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Backend na Riskified in Israel é uma remuneração total anual de ₪544,294. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Riskified para a função de Engenheiro de Software Backend in Israel é ₪479,589.

