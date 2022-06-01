Diretório de Empresas
Riskified
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Riskified Salários

O salário da Riskified varia de $96,592 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $206,500 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Riskified. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $142K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro DevOps

Vendas
Median $207K
Desenvolvimento de Negócios
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista de Dados
$131K
Cientista de Dados
$129K
Recursos Humanos
$96.6K
Operações de Marketing
$118K
Designer de Produto
$122K
Gerente de Produto
$173K
Engenheiro de Vendas
$189K
Gerente de Engenharia de Software
$199K
Arquiteto de Soluções
$159K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Riskified is Vendas with a yearly total compensation of $206,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Riskified is $150,508.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Riskified

Empresas Relacionadas

  • NetApp
  • Visa
  • Autodesk
  • Akamai
  • Citrix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos