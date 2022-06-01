Diretório de Empresas
Rise People
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Rise People Salários

O salário da Rise People varia de $40,079 em remuneração total por ano para Copywriter na faixa mais baixa a $118,286 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Rise People. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Copywriter
$40.1K
Gerente de Produto
$60.8K
Engenheiro de Software
Median $96K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Engenharia de Software
Median $118K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Najlepšie platenú pozíciu v Rise People predstavuje Gerente de Engenharia de Software s ročnou celkovou odmenou $118,286. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Rise People je $78,387.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Rise People

Empresas Relacionadas

  • FLIR Systems
  • BlackBerry QNX
  • Security Compass
  • Vidyard
  • MessageBird
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos