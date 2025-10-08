Riot Games Engenheiro de Software de Jogos Salários em Greater Los Angeles Area

A remuneração de Engenheiro de Software de Jogos in Greater Los Angeles Area na Riot Games varia de $141K por year para P1 a $375K por year para P5. O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $218K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Riot Games. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bônus P1 Associate Software Engineer ( Nível Iniciante ) $141K $128K $0 $13K P2 Software Engineer $189K $156K $5.8K $27K P3 Senior Software Engineer $219K $185K $3.8K $30.6K P4 Staff Software Engineer $285K $239K $0 $46.7K Ver 3 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bônus

Qual é o cronograma de aquisição na Riot Games ?

