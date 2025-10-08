A remuneração de Engenheiro de Software de Jogos in Greater Los Angeles Area na Riot Games varia de $141K por year para P1 a $375K por year para P5. O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano por year totaliza $218K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Riot Games. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***