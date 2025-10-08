Riot Games Engenheiro de Software Full-Stack Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in United States na Riot Games varia de $140K por year para P1 a $292K por year para P4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $215K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Riot Games. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bônus P1 Associate Software Engineer ( Nível Iniciante ) $140K $127K $3K $9.6K P2 Software Engineer $193K $162K $1.3K $29.2K P3 Senior Software Engineer $244K $192K $3.4K $48.9K P4 Staff Software Engineer $292K $228K $7K $57.9K Ver 3 Mais Níveis

