A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Riot Games varia de $133K por year para P1 a $430K por year para P5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $282K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Riot Games. Última atualização: 10/8/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***