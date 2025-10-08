Riot Games Engenheiro de Software Backend Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Riot Games varia de $133K por year para P1 a $430K por year para P5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $282K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Riot Games. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bônus P1 Associate Software Engineer ( Nível Iniciante ) $133K $121K $0 $12K P2 Software Engineer $211K $168K $0 $43.5K P3 Senior Software Engineer $237K $188K $4.7K $44.4K P4 Staff Software Engineer $305K $226K $0 $79.3K Ver 3 Mais Níveis

