Riot Games Designer UX Salários

A remuneração de Designer UX in United States na Riot Games totaliza $237K por year para P4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $150K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Riot Games. Última atualização: 10/8/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$237K
$200K
$0
$36.5K
Ver 3 Mais Níveis
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer UX na Riot Games in United States é uma remuneração total anual de $277,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Riot Games para a função de Designer UX in United States é $200,000.

