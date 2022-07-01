Diretório de Empresas
Ridgemont Equity Partners
Ridgemont Equity Partners Salários

O salário da Ridgemont Equity Partners varia de $121,390 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $278,600 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ridgemont Equity Partners. Última atualização: 11/29/2025

Vendas
$121K
Engenheiro de Software
$279K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Ridgemont Equity Partners é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $278,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ridgemont Equity Partners é $199,995.

Outros Recursos

