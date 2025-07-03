Diretório de Empresas
Ricardo
Ricardo Salários

A faixa salarial da Ricardo varia de $8,501 em remuneração total por ano para um Pesquisador de Experiência do Usuário na extremidade inferior a $100,000 para um Engenheiro Mecânico na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Ricardo. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
Median $100K
Engenheiro de Software
$34.2K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$8.5K

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Ricardo é Engenheiro Mecânico com uma remuneração total anual de $100,000. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ricardo é $34,232.

