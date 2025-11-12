Diretório de Empresas
Rho
Rho Engenheiro de Software Full-Stack Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software Full-Stack na Rho totaliza $201K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Rho. Última atualização: 11/12/2025

Pacote Mediano
company icon
Rho
Software Engineer
New York, NY
Total por ano
$201K
Nível
L5
Salário base
$200K
Stock (/yr)
$1K
Bônus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na Rho?
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Full-Stack na Rho in United States é uma remuneração total anual de $390,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Rho para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in United States é $165,000.

