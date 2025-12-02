Diretório de Empresas
Reprise
Reprise Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in United States na Reprise varia de $120K a $168K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Reprise. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$131K - $158K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$120K$131K$158K$168K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Reprise?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na Reprise in United States é uma remuneração total anual de $168,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Reprise para a função de Designer de Produto in United States é $120,350.

