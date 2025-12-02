Diretório de Empresas
A remuneração total média de Marketing in Russia na Reprise varia de RUB 3.33M a RUB 4.75M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Reprise. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$48.9K - $57.2K
Russia
Faixa Comum
Faixa Possível
$42.6K$48.9K$57.2K$60.8K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Reprise?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Marketing na Reprise in Russia é uma remuneração total anual de RUB 4,752,882. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Reprise para a função de Marketing in Russia é RUB 3,331,079.

