Replicated Salários

O salário da Replicated varia de $170,000 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $245,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Replicated. Última atualização: 10/24/2025

Engenheiro de Software
Median $170K
Engenheiro de Vendas
$216K
Gerente de Engenharia de Software
$245K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Replicated, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (1.04% por período)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (1.04% por período)

  • 25% adquire no 4th-ANO (1.04% por período)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Replicated é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $245,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Replicated é $215,761.

Outros Recursos