Replicant Salários

O salário da Replicant varia de $73,738 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $306,000 para Engenheiro de Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Replicant. Última atualização: 8/29/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $103K
Designer de Produto
$84.3K
Gerente de Produto
$251K

Vendas
$73.7K
Engenheiro de Vendas
$306K
Gerente de Engenharia de Software
$139K
Arquiteto de Soluções
$84.1K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Replicant, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Replicant é Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $306,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Replicant é $103,013.

Outros Recursos