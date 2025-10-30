Diretório de Empresas
Remitly
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

Remitly Analista de Dados Salários

A remuneração de Analista de Dados in United States na Remitly varia de $173K por year para L2 a $150K por year para L3. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $163K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Remitly. Última atualização: 10/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$173K
$120K
$52.5K
$0
L3
$150K
$115K
$35K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Remitly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Dados na Remitly in United States é uma remuneração total anual de $195,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Remitly para a função de Analista de Dados in United States é $170,000.

Outros Recursos