O pacote de remuneração in India mediano de Gerente de Programa na Reliance Industries Limited totaliza ₹4.18M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Reliance Industries Limited. Última atualização: 10/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Reliance Industries Limited
Senior Program Manager
Mumbai, MH, India
Total por ano
₹4.18M
Nível
Senior Program Manager
Salário base
₹3.65M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹522K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Programa na Reliance Industries Limited in India é uma remuneração total anual de ₹6,897,355. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Reliance Industries Limited para a função de Gerente de Programa in India é ₹4,175,107.

