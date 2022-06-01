Diretório de Empresas
RELEX Solutions
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

RELEX Solutions Salários

O salário da RELEX Solutions varia de $54,378 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $195,840 para Engenheiro de Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da RELEX Solutions. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $72.6K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro DevOps

Gerente de Operações de Negócio
$142K
Atendimento ao Cliente
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Dados
$54.4K
Gerente de Design de Produto
$83.8K
Gerente de Produto
$99.4K
Gerente de Projeto
$120K
Vendas
$158K
Engenheiro de Vendas
$196K
Gerente de Engenharia de Software
$83.3K
Arquiteto de Soluções
$116K
Gerente de Programa Técnico
$69.9K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na RELEX Solutions é Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $195,840. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na RELEX Solutions é $107,890.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para RELEX Solutions

Empresas Relacionadas

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos